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Сказки злого деда: Лукашенко рассказал, что спас Тихановскую

Александр Лукашенко сегодня во время совещания по актуальным вопросам рассказал новые подробности о выезде Светланы Тихановской в Литву, передает корреспондент БЕЛТА.

Сказки злого деда: Лукашенко рассказал, что спас Тихановскую
Александр Лукашенко заявил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, обратил внимание Александр Лукашенко. Однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву, напомнил он.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — сказал Лукашенко. 

Он рассказал, что в те дни вызвал к себе поздним вечером председателя КГБ Валерия Вакульчика (впоследствии он был назначен госсекретарем Совета безопасности) и поручил ему «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции». 

«Была задача переодеть наших ребят из “Альфы” и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб, — раскрыл подробности операции Александр Лукашенко. — 50 иностранных журналистов туда свезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД: его насторожило, что в одном доме собрали столько людей».

По словам Лукашенко, "к операции по предотвращению преступления были привлечены 120 силовиков". «Замысел был — поджечь штаб и обвинить власть», — пояснил он.

На следующий день, рассказал глава государства, Светлана Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем Лукашенко доложил Юрий Караев. «Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: “Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда”. Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. “Большое спасибо вам”, — плакала на шее. Вывезли», — отметил Александр Лукашенко.

Одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры. «Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете, — добавил Лукашенко. — Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее (Светлану Тихановскую. — Прим. БЕЛТА) никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание».

Сказочник, что и сказать. Потому что если бы рассказ был правдой, то к нему бы прилагались фамилии те кто арестован за подоготовку убийства Тихановской. Но таких людей нет. 
"Белорусский партизан"
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