Лукашенко не увидел ничего общего в событиях в Киргизии и Беларуси





"В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели", - сказал Лукашенко на совещании в Минске в пятницу, его цитирует госагентство БелТА





Он высказал мнение, что Беларусь от беспорядков, похожих на события в Бишкеке, удержала вертикаль власти. "Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, президент там (в Киргизии - Прим.) не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - сказал Лукашенко.





По его мнению, к слабой вертикали власти в Киргизии добавились клановая борьба и коррупция. "Это все спутники безвластия. Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить", - добавил Лукашенко.





"Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно", - заявил Лукашенко.





Надо ли говорить, что в Беларуси именно власть пыталась спровоцировать людей на силовое решение проблемы. Но несмотря ни на что, белорусы не поддались. Потому что никто не сомневался, что Лукашенко отдаст приказ стрелять в свой народ. И у него есть головорезы, которые будут стрелять.





Именно этого не могут себе позволить лидеры других стран - в том числе Кригизии.