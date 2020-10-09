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Сивицкий: Новую Конституцию в реальности разрабатывают не депутаты, а группа «мудрецов»

Изменения в основной закон страны будут носить косметический характер без децентрализации власти, заявил «Белорусскому партизану» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Сивицкий: Новую Конституцию в реальности разрабатывают не депутаты, а группа «мудрецов»
Фото БелГазета
– По госТВ объявили о начале работы по обновлению Конституции. Гражданам предлагают направлять свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября или непосредственно депутату своего округа. Как вы считаете, что означает это движение?

– Лукашенко пытается перехватить инициативу из рук новой оппозиции. Имею в виду Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую – у всех в качестве одной из стратегических целей заявлена конституционная реформа.
А с другой стороны мы видим, что складывается международный консенсус (в том числе между Россией и рядом западных стран) о том, что конституционная реформа может быть способом разрешения политического кризиса в Беларуси.

В этих условиях Лукашенко пытается перехватить инициативу, взять ее в свои руки и провести реформу таким образом, чтобы избежать и внешнего вмешательства в этот процесс, и принуждения со стороны уличных протестов и новой оппозиции.
Но по форме организации процесса очевидно, что на нынешнем этапе власти готовы рассматривать лишь косметические изменения. Безусловно, ни о какой серьезной децентрализации власти речи не идет.

Из уст официальных властей звучит тезис, что возвращение к Конституции 1994 года является радикальным предложением, которое не может быть реализовано в современных условиях. Это значит, что власти настроены только на внесение косметических изменений и на имитационность общенационального диалога по вопросу внесения изменений в Конституцию.

Кроме того, очевидно, что за 25 дней никакие серьезные предложения проработаны быть не могут – даже на уровне экспертов, не говоря уже о предложениях от граждан, которые далеки от сферы юриспруденции.

– Чем может закончится обсуждение предложений в Палате представителей? Там подготовят какой-то законопроект? Или что дальше произойдет?

– Известно, что уже давно работает специальная группа, которая готовит варианты реформирования Конституции. И роль Палаты представителей в этом процессе несущественна. Палате поставили задачу провести, скажем так, опрос общественного мнения через диалог с избирателями в округах. 

Думаю, вряд ли функционал парламентариев выйдет за рамки этой задачи. Новую Конституцию готовит специальная группа из числа юристов, представителей Конституционного суда. 

И как мы знаем, Лукашенко уже отверг несколько вариантов обновленного основного закона страны (в сентябре он заявил, что «сейчас группа специалистов работает над третьим вариантом Конституции» – прим.). Очевидно, что конечное слово в этом вопросе будет за Лука ко, а никак не парламентом.

Считаю, что серьезно воспринимать какие-любо активности со стороны парламента, тем более в связи с конституционной реформой – достаточно наивно. В политической системе Беларуси парламент практически никакой роли на принятие решений не оказывает.

Это лишь удобная декорация, чтобы провести имитацию диалога между парламентариями и избирателями – субъектами, которые на самом деле не будут влиять на процесс принятия решений.

Главный мыслительный и проектный процесс реализуется в группе «мудрецов», которые разрабатывают конкретные варианты новой Конституции с подготовленными текстами. 
 
«Белорусский партизан»
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