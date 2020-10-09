Сергей Калякин: «Сегодня власть сама себе вредит!»





– Сергей Иванович, как-то вы пропали в последнее время со всех радаров…





– Так а сейчас ведь вся активность – она на улицах. Какие еще радары могут быть?





– Вы ходите на все акции протеста?





– Я сейчас, если честно, не очень большой ходок, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем. Но наши люди из партии ходят регулярно.





– Как вы готовитесь к перерегистрации партии?





– Дело в том, что перерегистрация не предусмотрена ни одним законом. Поэтому мы пока никаких действий не предпринимаем. Сейчас идет проверка Минюста – присылают всякие запросы, на которые мы даем ответы. Причем в каждом регионе это происходит по-разному – в каждой области надо предоставить свои сведения. Но имеют на это право, мы на все запросы отвечаем. Пока это все, что связано с перерегистрацией.





Думаю, перерегистрация партий случится не сейчас, а немного позже. Насколько мне известно, в недрах Администрации президента и околопрезидентских структур готовится новый закон о политических партиях. После его принятия вполне возможна перерегистрация – так уже было в нашей истории, это будет требование нового закона.





Не известно, какие параметры закладываются в закон о политических партиях. Понятно одно – власти хотели бы после всего, что было, оставить для декорации лишь лояльные партии. Поэтому перерегистрация, на мой взгляд, будет носить не технический, а политический характер. И к ней готовиться бессмысленно. Если останется эта власть, то она будет действовать вне правового поля, как действует сегодня в отношении всего населения Беларуси.





– В прошлом году при Минюсте была создана рабочая группа, в которую входили представители всех политических партий. И были подготовлены дополнения и изменения в законопроект….





– Этот проект не дошел до слушаний в Палате представителей. Насколько я знаю, идет коренная переработка закона. Возможно, это связано и с предполагаемым изменением Конституции, где могут быть заложены параметры, обусловленные тем, что партии должны участвовать в выборах по партийным списками (пропорционально-мажоритарная система). Предполагается более глубокий подход к разработке этого законопроекта, чем предлагал Минюст, инициировавший, скажем так, чисто косметические правки. А политические партии, напомню, настаивали на возможности государственного финансирования политических партий, чтобы не было внешнего политического влияния на то, что происходит в Беларуси, а также на ряде других принципиальных поправок.





Но что будет в н ом законе – представители политических партий еще не в курсе. В принципе, для нашей страны это и не удивительно.





– Сергей Иванович, а как вы вообще оцениваете то, что сейчас происходит в Беларуси? Светлана Тихановская, например, уверена, что до конца этого года могут пройти новые президентские выборы. По-вашему, это реально?





– С одной стороны, – да, с другой – нет.





Вот кто в середине июля мог предположить, что будет такой массовый всплеск протестов? Кто мог предсказать многомесячное мирное противостояние с властью? Никто! Все говорили, что белорусы не способны, не могут, всех всё устраивает. А оказалось наоборот! Я много раз говорил о том, что для переполненной чаши достаточно одной капли.





Может, и удастся провести новые выборы. А может, Лукашенко при помощи силовых структур удержится в своем кресле. Неизбежно в ближайшее время обострится ряд проблем в экономике, не связанных с массовыми протестами. Мировой кризис плюс коронавирус, который никуда не делся, – всё это создает головную боль для власти и не будет способствовать успокоению людей.





На мой взгляд, до очередных президентских выборов Лукашенко на нынешнем посту и эта власть не доживут. Какой путь ухода или трансформации выберет для себя режим – это уже другой вопрос. Но чем дольше власть будет применять насилие, тем хуже будет для нее.





Большинство людей перестало бояться. Отдельных запугать еще можно, но и это стало делать труднее. Общество изменилось. Сейчас насилие злит людей и может привести к радикализации ситуации с печальными последствиями для власти и силовиков.





– Если проводить параллели с тем, что случилось в последние дни в Кыргызстане…





– Здесь не может быть параллелей. Дело в том, что в Кыргызстане кланы борются между собой. Те, кто был у власти, против тех, кто сейчас у власти. И там есть коррупционная составляющая. И немного другие полномочия у власти, там представители различных кланов есть и в парламенте, и в силовых структурах, поэтому в Бишкеке пять тысяч человек вышло – и власть отступила, силовые структуры поддержали протест.





У нас другая ситуация. Поэтому Кыргызстан с Беларусью сравнивать нельзя, и я считаю, не надо нам идти по киргизскому пути. Они провели три революции, а все проблемы в стране остались. Реформы по большому счету ничего не дали, коррупционные деньги там по-прежнему правят бал и определяют, кто будет у власти.





– В последнее время Александр Лукашенко провел немало встреч российскими губернаторами. А Светлана Тихановская встречалась с главами европейских стран…





– Европа и Америка не признали Лукашенко президентом. Кстати, и в России его признание президентом носит мягкий характер, даже на последней встрече Лукашенко и Путина речь идет больше о поддержке белорусского народа, проскакивают фразы, что, кто бы ни был у власти, Россия всегда будет стратегическим партнером. Поэтому жесткой и безоговорочной поддержки нет. Политическое непризнание Лукашенко может создать серьезные экономические проблемы. Это ведь только кажется, что бизнес отделен от политики, но на самом деле бизнес обычно первым страдает. А сейчас обостряются газовые проблемы… Лукашенко всегда хвастался, что мы половину нашей продукции продаем в Европу, это наши рынки сбыта.





Что касается конкретно встречи Тихановской и Меркель, то это сигнал. Кстати, я и наша партия не считаем, что Светлана Тихановская официально получила статус законно избранного президента Беларуси. Но то, что она один из лидеров президентской гонки, – это факт. То, что она сегодня имеет большую легитимность в смысле народной поддержки, – это тоже правда. Тихановская – лидер значительной части белорусского народа. И в этом статусе ее и принимали в Германии. Если бы Тихановская встретилась, к примеру, с президентом Люксембурга – это была бы одна ситуация. А Меркель – один из ведущих лидеров Европейского Союза. И эта встреча ясно показывает, на чьей стороне сегодня Европа.





А у белорусской власти, мне кажется, извините, мозги отсохли совсем. И то, что они сейчас делают, включая МИД… Я всегда считал Владимира Макея человеком разумным, понимающим, что происходит в стране и как строится международная политика. Либо Макея сегодня вообще задвинули и он стал просто мальчиком для битья, от которого ничего не зависит, либо он поглупел в министерском кресле. То, что сегодня МИД делает по отзыву послов, ограничению численности работников иностранных посольств, – они по-живому режут сук, на котором пока еще сами держатся!





Сегодня власть сама вредит себе так, как ни одна оппозиция ей никогда не навредит! Сами себе создали массовые протесты, фальсифицировав результаты выборов и объявив о 80 процентах поддержки Лукашенко, бросив многих приличных людей за решетку. Сейчас сама власть поддерживает эти протесты. Либо Лукашенко думает, что схватил Бога за бороду, либо живет в каком-то иллюзорном мире. А скорее всего, это просто его самонадеянность и сложившееся за четверть века чувство, что, может, и на этот раз пронесет.





Не пронесет!