Временного поверенного Беларуси в Казахстане уволили. За победу Тихановской?
С должности уволен ещё один белорусский дипломат — временный поверенный в Казахстане Игорь Шолодонов.
Можно предположить, что причиной увольнения стала победа Светланы Тихановской на президентских выборах. В протоколе с избирательного участка в Нур-Султане указано, что за Александра Лукашенко проголосовало 34 человека, за Светлану Тихановскую — 42.
Игорь Шолодонов был председателем избирательной комиссии в Нур-Султане.
Протокол, за который Игорь Шолодонов мог заплатить должностью
12:58 09/10/2020
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