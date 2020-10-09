



Можно предположить, что причиной увольнения стала победа Светланы Тихановской на президентских выборах. В протоколе с избирательного участка в Нур-Султане указано, что за Александра Лукашенко проголосовало 34 человека, за Светлану Тихановскую — 42.





Игорь Шолодонов был председателем избирательной комиссии в Нур-Султане.









Протокол, за который Игорь Шолодонов мог заплатить должностью