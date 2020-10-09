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Временного поверенного Беларуси в Казахстане уволили. За победу Тихановской?

С должности уволен ещё один белорусский дипломат — временный поверенный в Казахстане Игорь Шолодонов.


Можно предположить, что причиной увольнения стала победа Светланы Тихановской на президентских выборах. В протоколе с избирательного участка в Нур-Султане указано, что за Александра Лукашенко проголосовало 34 человека, за Светлану Тихановскую — 42.

Игорь Шолодонов был председателем избирательной комиссии в Нур-Султане.


Протокол, за который Игорь Шолодонов мог заплатить должностью
Еврорадио
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