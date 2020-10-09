Лукашенко анонсировал отставки ректоров









«Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, - надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", - потребовал он.





Еще одно направление – студенты, сказал пенсионер и заявил, что в течение недели сменит ректоров ряда вузов. Те, кто допустил силовиков в помещения вузов для задержания студентов, безусловно, сохранят за собой должности.





"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - потребовал Лукашенко.



