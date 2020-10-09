Лукашенко анонсировал отставки ректоров
На прошедшем сегодня совещании Лукашенко указал направления, где властям следует пожестче завернуть гайки. Одним из таких направлений он назвал кадровую политику.
«Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, - надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", - потребовал он.
Еще одно направление – студенты, сказал пенсионер и заявил, что в течение недели сменит ректоров ряда вузов. Те, кто допустил силовиков в помещения вузов для задержания студентов, безусловно, сохранят за собой должности.
"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - потребовал Лукашенко.
"Белорусский партизан"
12:54 09/10/2020
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