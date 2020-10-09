Нобелевскую премию мира дали гуманитарной организации ООН
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год названа Всемирная продовольственная программа (World Food Programme (WFP), гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру. Соответствующее решение принял Норвежский нобелевский комитет, членов которого назначает парламент Норвегии.
Ранее сообщалось о номинации на Нобелевскую премию мира президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и его соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, оппозиционного российского политика Алексея Навального и других лиц.
В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али «за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».
Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен по сравнению с прошлым годом на 1 млн шведских крон, до 10 млн шведских крон ($1,12 млн).
В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.
6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».
7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены за разработку «генетических ножниц» американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье.
8 октября лауреатом премии по литературе была названа американская поэтесса Луиза Глик, которую в России чаще называют Глюк.
12:15 09/10/2020
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