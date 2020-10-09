ЕС может ввести санкции против Лукашенко, - журналист





Об этом журналист Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.





Также, по его словам, министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.





"Решение в отношении Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС", - написал он.





Напомним, Европейский союз ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников.





После этого стало известно, что Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.







