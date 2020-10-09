Баку и Ереван приняли приглашение Путина на консультации в Москве

Накануне президент России Владимир Путин пригласил глав МИДов Азербайджана и Армении на консультации по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.





«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве»,— сказала Захарова. По ее словам, сейчас идет активная подготовка к встрече.





За последние дни российский президент неоднократно призывал стороны прекратить огонь и запустить процесс переговоров. Военные столкновения, ставшие крупнейшими в регионе с 1994 года, не утихают с 27 сентября.