



Светлану Тихановскую в России объявили в уголовный розыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах пытается объяснять это дело как техническое. Мол, в Беларуси и России общий список людей в розыске, пишет политолог Валерий Карбалевич.





На самом деле вопрос политический. Речь даже не о том, что Москва в очередной раз присылает сигнал о поддержке Лукашенко в его борьбе с народом.





Этот факт показывает все лицемерие Кремля по отношению к белорусской ситуации. Помните, как министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в Беларуси нужен «национальный диалог». По словам российского министра, "важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была вполне легитимной и понятной для всех жителей".





Как раз Светлана Тихоновская и представляет большинство белорусов, все слои белорусского общества. Она легитимный лидер той конфликтующей стороны, которая противостоит режиму Лукашенко. Без ее участия никакой "национальный диалог", о котором говорит Лавров, невозможен. А вот сейчас ее считают в России уголовным преступником. Это означает, что все разговоры руководства России о диалоге в Беларуси - пустая риторика, которая скрывает солидарность диктаторов.





Перевод с бел. Ex-press.by