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На ОНТ вышло интервью координатора штаба Бабарико, который уже 2 месяца в СИЗО КГБ

Вечером 8 октября на телеканале ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" вышло интервью с Юрием Воскресенским. Этот координатор штаба Виктора Бабарико с 12 августа находится в СИЗО КГБ. Официальные СМИ уже несколько раз после задержания Воскресенского публиковала его показания.

На ОНТ вышло интервью координатора штаба Бабарико, который уже 2 месяца в СИЗО КГБ
Юрий Воскресенский и Марат Марков / кадр из видео
Для интервью Марков приехал в СИЗО КГБ.

В своем интервью Воскресенский озвучивал традиционные тезисы государственной пропаганды о том, что за белорусскими протестами стоят иностранные "бенефициары". Кто они, он не сообщил — сказал, что не знает и поздно почувствовал, что один центр координирует деятельность всех трех штабов — Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского. Воскресенский заявил, что избирательные штабы действовали на раскол белорусского общества.

По словам Воскресенского, они рассчитывали, что Бабарико будет президентом, а Цепкало — премьером при нем.

Также он заявил, что блогер NEXTA (Степан Путило) возник в качестве рупора протестующих только с 9 августа.
Еврорадио
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