Для интервью Марков приехал в СИЗО КГБ.





В своем интервью Воскресенский озвучивал традиционные тезисы государственной пропаганды о том, что за белорусскими протестами стоят иностранные "бенефициары". Кто они, он не сообщил — сказал, что не знает и поздно почувствовал, что один центр координирует деятельность всех трех штабов — Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского. Воскресенский заявил, что избирательные штабы действовали на раскол белорусского общества.





По словам Воскресенского, они рассчитывали, что Бабарико будет президентом, а Цепкало — премьером при нем.





Также он заявил, что блогер NEXTA (Степан Путило) возник в качестве рупора протестующих только с 9 августа.







