



Политическая ситуация в стране, по мнению ее президента, уже достигла критической точки. Жээнбеков отметил необходимость как можно быстрее вернуть ситуацию в правовое русло.





"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики", – заявил кыргызский лидер.





Жээнбеков призывал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе.





В то же время пресс-секретарь главы Кыргызстана Толгонай Стамалиева заявила российскому агентству "Интерфакс" 8 октября, что вопрос добровольной отставки Жээнбекова не рассматривается.





По ее словам, на подпись Жээнбекова не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.





Жээнбеков 8 октября сообщил о готовности ведения диалога со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова, который объявил себя премьер-министром страны.





После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.





В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.





Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.





На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и Боронов.





Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.