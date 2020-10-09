Политолог: Бишкекские протесты от минских отличает силовая составляющая
Ситуация, возникшая после парламентских выборов в Киргизии, напоминает белорусские события после голосования за президента страны, однако между ними есть принципиальная разница: в успехе бишкекских протестов большую роль сыграла силовая составляющая.
nacexpert.ru
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил генеральный директор российского фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.
«В Кыргызстане прошел успешный ночной государственный переворот (в ночь с 5-го на 6-е октября – прим. ред.). Протестующие из-за несогласия с результатами выборов захватили здание парламента и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Это все похоже на Минск, но у протеста в Бишкеке была силовая составляющая (коктейли Молотова и т. д.). Более того, большинство силовиков отказались стрелять в людей (хотя в больницы доставлены 130 раненых резиновыми пулями и пострадавших из-за слезоточивого газа). Фактически Бишкеком и администрациями северных областей сейчас управляют люди времен Атамбаева (северный клан). Как никогда велика опасность раскола страны север/юг», - обозначил он свою позицию.
В то же время, подчеркивает Смирнов, разница между событиями в Беларуси и Киргизии принципиальная.
«В случае с Беларусью это противостояние между властью и оппозицией, в случае с Киргизией - между северными и южным кланами. Цель оппозиции в Белоруссии - добиться честных выборов и честного подсчета голосов, а в Киргизии именно оппозиция наиболее активно скупала голоса. В Белоруссии оппозиция в течение нескольких недель выводила сотни тысяч людей на мирные митинги и шествия, а в Киргизии буквально на следующий день на улицы вышли десять тысяч боевиков, и с помощью коктейлей Молотова захватили власть (не случайно одним из их первых действий был захват СИЗО). Для киргизской оппозиции (причем, что северной, что южной) честные выборы - это те, на которых она побеждает», - подытожил политолог.
Напомним, что 4-го октября в Киргизии прошли выборы в парламент. Согласно предварительным итогам, победу одержали 4 из участвовавших в голосовании партий. 5 октября в Бишкеке начались массовые протесты. В ночь на 6-е октября протестующие захватили здание парламента, после чего подожгли его. ЦИК отказался признавать выборы состоявшимися.
09:12 09/10/2020
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