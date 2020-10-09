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Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил генеральный директор российского фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«В Кыргызстане прошел успешный ночной государственный переворот (в ночь с 5-го на 6-е октября – прим. ред.). Протестующие из-за несогласия с результатами выборов захватили здание парламента и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Это все похоже на Минск, но у протеста в Бишкеке была силовая составляющая (коктейли Молотова и т. д.). Более того, большинство силовиков отказались стрелять в людей (хотя в больницы доставлены 130 раненых резиновыми пулями и пострадавших из-за слезоточивого газа). Фактически Бишкеком и администрациями северных областей сейчас управляют люди времен Атамбаева (северный клан). Как никогда велика опасность раскола страны север/юг», - обозначил он свою позицию.





В то же время, подчеркивает Смирнов, разница между событиями в Беларуси и Киргизии принципиальная.









«В случае с Беларусью это противостояние между властью и оппозицией, в случае с Киргизией - между северными и южным кланами. Цель оппозиции в Белоруссии - добиться честных выборов и честного подсчета голосов, а в Киргизии именно оппозиция наиболее активно скупала голоса. В Белоруссии оппозиция в течение нескольких недель выводила сотни тысяч людей на мирные митинги и шествия, а в Киргизии буквально на следующий день на улицы вышли десять тысяч боевиков, и с помощью коктейлей Молотова захватили власть (не случайно одним из их первых действий был захват СИЗО). Для киргизской оппозиции (причем, что северной, что южной) честные выборы - это те, на которых она побеждает», - подытожил политолог.





Напомним, что 4-го октября в Киргизии прошли выборы в парламент. Согласно предварительным итогам, победу одержали 4 из участвовавших в голосовании партий. 5 октября в Бишкеке начались массовые протесты. В ночь на 6-е октября протестующие захватили здание парламента, после чего подожгли его. ЦИК отказался признавать выборы состоявшимися.



