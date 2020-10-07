Поверенный в делах в США в Беларуси Джеффри Джук посетил в среду колумниста «Новой газеты» Виталия Шклярова в минском СИЗО «Володарка». Об этом «Новой» рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский.





Защитник не стал раскрывать подробностей встречи, но выразил надежду на то, что визит главы диппредставительства поспособствует освобождению Шклярова. Гашинский также ожидает, что Джук окажет помощь в госпитализации Виталия.





Ранее администрация минского СИЗО отказалась предоставить лечение Шклярову, у которого наблюдаются боли в сердце после перенесенного коронавируса. Ему не выдают лекарства и не предоставляют условий для обследования. Переводить Шклярова в медучреждения руководство изолятора не хочет.

8 сентября Шкляров стал себя плохо чувствовать, у него были боль в мышцах, недомогание и температура на протяжении нескольких дней. Однако в СИЗО ему не стали делать тест на COVID-19 и отказались его лечить. Позже политтехнологу сделали тест, который показал наличие в его организме антител.





Шклярова задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.





Условия содержания в СИЗО Виталий и его адвокат описывают как пыточные. Официально Шклярову предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ): по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.