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Выборы в США: свыше 6,6 млн человек досрочно проголосовали на президентских выборах

Число американцев, досрочно проголосовавших на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США, возросло за сутки с более чем 5,6 млн до свыше 6,6 млн.

Фото AP Photo
 
Число американцев, досрочно проголосовавших на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США, возросло за сутки с более чем 5,6 млн до свыше 6,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 8 октября подсчеты на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности на данный момент в США проголосовали 6 619 224 человека. Флорида остается лидирующим по числу избирателей штатом, досрочно отдавших свой голос на выборах - здесь проголосовали уже 1 178 032 человека. В Висконсине и Иллинойсе - свыше 614 тыс. и 436 тыс. американцев соответственно. В Вирджинии в выборах участвовало свыше 822 тыс. человек, в Мичигане - более 824 тыс.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 57% респондентов готовы проголосовать на выборах за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Действующему главе государства, республиканцу Дональду Трампу отдали бы свой голос 41% опрошенных. Порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы поддерживать ни одного из политиков.

Выборы в США пройдут 3 ноября. 
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