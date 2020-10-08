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Комиссия по президентским дебатам в среду объявила о решении провести встречу Байдена и Трампа дистанционно. Это необходимо, чтобы обезопасить всех участников от коронавируса, заявили в комиссии.





Президент Трамп в начале недели выписался из больницы, где лежал с коронавирусом. COVID-19 подтвержден еще у нескольких сотрудников Белого дома и людей из окружения Трампа.





Трамп заявил, что считает само решение комиссии «виртуальным» и направленным на то, чтобы защитить его соперника. Представители штаба Байдена после отказа Трампа заявили, что их кандидату не терпится «поговорить напрямую с народом Америки».





C тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, он сам и его врачи неоднократно подчеркивали, что президент чувствует себя хорошо. В среду лечащий врач Трампа Шон Конли сказал журналистам, что в организме президента США наблюдается «фиксируемый уровень антител», а с момента госпитализации ему ни разу не понадобилась кислородная поддержка.





В интервью телеканалу Fox Business в четверг Трамп заявил: «Я не буду зря тратить время на личные дебаты. Сидеть за компьютером, глупости… Тебе могут отрезать связь… Я не буду принимать участие в виртуальных дебатах».





Представители штаба Трампа заявили, что вместо этого президент проведет митинг своих сторонников.









Первый раунд дебатов между Трампом и Байденом вскоре после начала превратился в обмен оскорблениями.





Американские СМИ описывали встречу Байдена и Трампа как «хаотичную» и «некрасивую».





Дебаты между действующим вице-президентом Майком Пенсом и партнершей Байдена по гонке Камалой Харрис были гораздо более размеренными.





У Дональда Трампа также возникли претензии к модератору, редактору отдела политики телеканала C-SPAN Стиву Скалли. Президент обвинил его в предвзятости.





В прошлом Трамп говорил, что ему не терпится снова встретиться с Байденом, а Байден в понедельник заявил, что готов выйти на одну сцену с Трампом, если медицинские эксперты не будут против.