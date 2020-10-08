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Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой могут лишить лицензии

Вопрос о лишении Пыльченко лицензии будет рассматриваться 15 октября в 12:00.


Александр Пыльченко, адвокат, представляющий интересы Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, вчера получил уведомление «о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии». Адвокат отмечает, что пока не знает сути претензий, которые ему предъявляют. Завтра он планирует идти в Министерство юстиции и ознакомиться с материалами.
 
— Все подробности я узнаю завтра. С чем связано полученное уведомление, пока не понимаю. Возможно, с публикациями в СМИ, — прокомментировал Onliner Александр Пыльченко.

Вопрос о лишении Пыльченко лицензии будет рассматриваться 15 октября в 12:00.
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