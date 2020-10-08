+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Датские депутаты обсудили ситуацию в Беларуси с фейковой Тихановской

6 октября Комитет по иностранной политике датского парламента проводил виртуальную встречу со Светланой Тихановской. Однако в ходе разговора выяснилось, что от имени Тихановской в беседе принимал участие кто-то другой.


Кроме текущей политической ситуации в Беларуси, на встрече обсуждалось, как Дания может помочь беларусскому народу, пишет REFORM.by.

«Когда встреча началась, у Светланы Тихановской и ее команды возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее не было видно. Встреча длилась 40 минут. В ходе разговора участники заподозрили неладное, и комитет завершил встречу», – говорится в пресс-релизе парламента Дании.

Представители комитета связались с командой Тихановской и выяснили, что от ее имени в разговоре принимал участие кто-то другой.

Во время разговора не было сказано ничего, что может скомпрометировать внешнюю политику Дании. Секретная информация также не разглашалось, отмечается в пресс-релизе. Обстоятельства инцидента расследуются.

Председатель Комитета по иностранной политике Мартин Лидегаард сказал, что обеспокоен возникшей ситуацией, но надеется, что это была шутка. В дальнейшем замглавы комитета предложил проводить виртуальные встречи с третьими сторонами только при включенной камере.


Участники встречи поделились подробностями с телеканалом TV2.

По словам Михаэла Ааструпа Йенсена, замглавы комитета, разговор шел в обычном режиме примерно 25 минут. Стороны обсуждали ситуацию в Беларуси, газопровод «Северный поток 2» и давление, которое Дания может оказать на Беларусь.

«Внезапно она спросила, как мы относимся к борделям с животным в Дании. Мартин Лидегаард и я переглянулись и сказали: «Что вообще происходит?» – рассказал Йенсен. По его словам, депутаты ответили на вопрос и завершили разговор через несколько минут.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]