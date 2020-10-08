«Он живой, но самочувствие плохое». К Шклярову в СИЗО допустили американского консула
Недавно Виталий Шкляров перенес в заключении коронавирус, после которого его состояние ухудшилось.
— Мне удалось попасть к Виталию. Слава Богу, он живой, но самочувствие у него плохое. Он сильно похудел, жалуется на боли в сердце, говорит, что из-за аритмии не может спать, — рассказал «Салідарнасці» адвокат политтехнолога Антон Гашинский. — Мы предоставили все лекарства в СИЗО, но ему их не выдают, возможно, из-за того, что там капли с содержанием спирта.
Адвокат также сказал, что врач его подзащитного не осматривал, однако к нему 7 октября допустили американского консула Николаса Хельцеля.
— Пока следственные действия в связи с его задержанием не проводятся, его просто содержат под стражей и все. Я планирую, что снова попаду к нему в пятницу, — сказал Гашинский.
Напомним, политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова Виталий Шкляров был задержан 29 июля.
С тех пор он находится в Минском СИЗО. Его подозревают по делу Сергея Тихановского.
Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
19:04 08/10/2020
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