В ответе говорится:





«1. Народ Беларуси сделал свой выбор — это выбор более 80% белорусов. Советуем вам уважать его и воздержаться от вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах.





2. Попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно. Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне.





3. Вооруженные Силы Беларуси достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси. В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам».