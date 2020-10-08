Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября на пресс-конференции в Москве заявил, что ситуация в Кыргызстане напоминает бардак и хаос. Об этом сообщило агентство УНИАН





"Развитие ситуации вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все, что там происходит, для нас очень важно", – отметил спикер Кремля.





Песков сказал, что у него нет информации о том, где находится президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. О предоставлении ему убежища в России речь не идет, подчеркнул пресс-секретарь.





"Давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься эвентуальными рассуждениями", – сказал Песков.





Утром 8 октября замглавы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сказала, что Жээнбеков находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами".









После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.





В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.





Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.





На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Боронов.





Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.





Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.





7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.







