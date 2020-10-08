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Чехия отзывает посла из Беларуси

Чехия отзывает для консультаций посла в Беларуси Томаша Перницкого, сообщила в четверг пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова.


 

"Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси. Он покинет Минск примерно через неделю", - уточнила официальный представитель МИД.

Ранее своих послов из Беларуси отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября. В среду 7 октября стало известно, что Минск покинут главы дипмиссий Латвии и Эстонии.

Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принял решение отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с властями Литвы и Польши.
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