Политик Анатолий Лебедько перестал выходить на связь. Задержан

















— Уже больше часа мы не можем до него дозвониться — телефон недоступен. Он не пришел на встречу, которая была у него назначена, — сказал Козлов.





«Лебедько задержан за совершение административного правонарушения», — сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.



Напомним, недавно Анатолий Лебедько вошел в команду Светланы Тихановской — он был назначен координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.



