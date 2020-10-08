Политик Анатолий Лебедько перестал выходить на связь. Задержан
Экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь. Об этом TUT.BY рассказал глава ОГП Николай Козлов.
— Уже больше часа мы не можем до него дозвониться — телефон недоступен. Он не пришел на встречу, которая была у него назначена, — сказал Козлов.
«Лебедько задержан за совершение административного правонарушения», — сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Напомним, недавно Анатолий Лебедько вошел в команду Светланы Тихановской — он был назначен координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.
15:27 08/10/2020
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