+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

МВД подтвердило: Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

Министерство внутренних дел Беларуси объявило Светлану Тихановскую в международный розыск.


Информацию агентству РИА Новости подтвердила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

В среду МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Беларусь обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.

«Она объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела - уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь», - сказала Чемоданова агентству.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]