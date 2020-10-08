



— Платформа «Голос» готовит проект, который поможет определиться с главными вопросами новой Конституции. Речь идет о новом решении на базе «Голоса». Новый инструмент создается, чтобы защитить мнение граждан от искажений, сформулировать реальные предложения для новой Конституции и собрать их на единой платформе, — прокомментировали проект разработчики.





— С помощью платформы граждане направят свои обращения депутатам. А мы будем знать, сколько человек отправили обращения и какого содержания они были. Сможем получить общий слепок народного мнения о том, уместно ли проводить реформу до того, как пройдут новые выборы. Также узнаем, как на самом деле белорусы видят новую Конституцию. Проект не позволит властям под видом демократии навязать свою версию Конституции.