Словакия отзывает посла из Беларуси
МИД Словакии из солидарности с Польшей и Литвой принял решение отозвать для консультаций посла республики в Беларуси, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.
"В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу. Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан", - написал глава дипломатического ведомства в Twitter.
"Белорусский партизан"
13:08 08/10/2020
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