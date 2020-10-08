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Словакия отзывает посла из Беларуси

МИД Словакии из солидарности с Польшей и Литвой принял решение отозвать для консультаций посла республики в Беларуси, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.


"В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу. Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан", - написал глава дипломатического ведомства в Twitter.
"Белорусский партизан"
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