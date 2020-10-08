Словакия отзывает посла из Беларуси





"В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу. Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан", - написал глава дипломатического ведомства в Twitter.







