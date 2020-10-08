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Умер депутат Палаты представителей, в Мозыре и Лельчицах должны пройти перевыборы

Умер депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Писаник.



Ему было 63 года, сообщает пресс-служба Коммунистической партии Беларуси. Он уроженец Мозыря, был руководителем горсовета в этом городе, председателем Ельского райисполкома. Писаник выбирался в Палату представителей по Полесскому округу № 43 (часть Мозыря и Мозырского района, часть Лельчицкого района). ЦИК должен назначить перевыборы.

Месяц назад на change.org появилась петиция, авторы которой предлагали депутату высказать гражданскую позицию по трагическим событиям августа 2020-го в Беларуси.
Еврорадио
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