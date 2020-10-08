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О местонахождении президента и премьера Кыргызстана ничего неизвестно - Совбез страны

Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, сообщил в четверг "Интерфаксу"заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.



"Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу", - сказал Суваналиев.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям", - отметил собеседник агентства.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной. "Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы СБ.

5 октября в Кыргызстане начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Правоохранительные органы применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

6 октября ЦИК отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Кыргызстана, за медицинской помощью обратились более 1 тыс., один человек от полученных травм скончался.
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