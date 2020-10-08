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"Поблагодарим Макея": визовые центры Литвы в Минске, Гомеле и Витебске прекратили прием документов — пока на один день

Визовый центр Литвы в Минске, а также офисы в Гомеле и Витебске в четверг прекратили принимать клиентов, записанных на этот день. Информацию TUT.BYподтвердили в справочной службе самого визового центра.




Как сообщили в справочной службе литовского визового центра, в его офисах минского округа (Минск, Гомель, Витебск) 8 октября не будут принимать клиентов, записанных на этот день — с ними свяжутся и сообщат о дальнейших действиях. Однако отмечается, что пока речь идет только о 8 октября, а информации о том, будет ли возобновлена полноценная работа этих офисов в другие дни, на данный момент нет. Визовые центры Литвы в других городах, к примеру, в Гродно и Бресте, сегодня принимают клиентов в штатном режиме.

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.
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