Польша выполнит требования Беларуси по отзыву дипломатов
МИД Польши выполнит обязательную рекомендацию белорусских властей о сокращении штата польского посольства.
ОБ этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники в дипломатическом ведомстве.
По данным собеседников издания, до окончания рабочего дня в пятницу, 9 октября, Беларусь покинут 32 польских дипломата. Со своей стороны, польские власти не намерены принимать ответные требования к белорусской стороне.
Как сообщалось, МИД Беларуси в ответ на введенные ЕС санкции потребовал от Литвы и Польши сократить штат посольств соответственно с 25 до 14 дипломатов и с 50 до 18 дипломатов.
Своим требованием белорусский МИД, похоже, навредил именно гражданам Беларуси. Так польское консульство в Гродно уже объявило о том, что останавливает прием граждан.
"Белорусский партизан"
10:24 08/10/2020
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