



Владимир Путин признался: он надеется, что для его детей — двух дочерей — авторитетом в жизни является он, а вот внуки его еще маленькие. Путин начал рассказывать о сыне одной из дочерей, и журналист Андрей Ванденко переспросил, о какой именно дочери идет речь. «Какая разница?» — спросил Путин, на что журналист хмыкнул. «Зря вы хрюкаете», — отметил Путин. «Я не хрюкаю, а покашливаю», — нашелся Ванденко. «Тем более покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — объяснил президент РФ.





Путин пересказал диалог дочери и внука:

"Он говорит: почему я должен делать так, как ты? Она говорит: потому что я старше. А он говорит: нет, дедушка Вова старший".



