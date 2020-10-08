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Латушко и Ковалькова приступили к подготовке Конгресса белорусов зарубежья

Члены президиума Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова приняли участие в онлайн-встрече с представителями белорусских диаспор США, Германии, Франции, Израиля, Нидерландов, Норвегии, Австралии и других стран.

 

Соответствующая информация опубликована в Телеграм-канале Координационного совета.

Указывается, что представители КС и белорусских диаспор обсудили рабочие вопросы подготовки Конгресса белорусов зарубежья.

«Координационный совет и белорусы всего мира едины и убеждены в необходимости расследования всех уголовных преступлений, привлечении виновных к ответственности, освобождении всех политических заключенных и проведении новых честных выборов в Беларуси», - отмечается в сообщении.
"Белорусский партизан"
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