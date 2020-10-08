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Канопацкая взялась за подготовку «радикальных» изменений в Конституцию

Экс-кандидат в Президенты, бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила, что начала работу по подготовке «радикальных» изменений в Конституцию Беларуси.


Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«В составе широкой инициативы гражданского общества, общественных объединений и союзов приступаем к работе по подготовке изменений в основной закон нашей страны – Конституцию Республики Беларусь. Сейчас настало время взяться за дело в практической плоскости. Предлагаемые мной ко внесению изменения отдельных ее положений будут более чем радикальные. Кроме Конституции, изменения планируются в Избирательный Кодекс Республики Беларусь и Закон "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь". Над изменениями в данные законодательные акты я активно работала, еще будучи депутатом Палаты представителей шестого созыва. Законопроект об изменении Избирательного кодекса был внесен мной как субъектом права законодательной инициативы в Палату представителей. К большому удовлетворению этот труд не пропал зря, пришло время и все оказалось востребованным», - написала Канопацкая.
"Белорусский партизан"
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