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Власти сообщили, что, по последним данным, за время беспорядков пострадали 1002 человека, один человек скончался. Из общего числа обратившихся за медицинской помощью 797 жителей страны были отправлены на амбулаторное лечение, а 204 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.





7 октября министерство здравоохранения сообщало о 768 пострадавших. Также отмечалось, что 218 человек находятся в больницах.





Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Киргизии Джунушалиев бежал после начала беспорядков. Комендант Бишкека, и.о. главы МВД республики Курсан Асанов уточнил, что местонахождение министра неизвестно. Асанов подчеркнул, что Джунушалиев сбежал как трус.





4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.





Депутаты проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер парламента, подали в отставку.



