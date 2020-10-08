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Grazie mille! Итальянские политики принимали участие в "Марше освобождения политзаключённых"

В "Марше освобождения политзаключённых" приняли участие итальянские политики Андреа Орландо и Барбара Палестрини, передаёт Радио "Свобода".

Grazie mille! Итальянские политики принимали участие в "Марше освобождения политзаключённых"
Марш освобождения политзаключённых в Минске / facebook.com/andreaorlandosp

Орландо — депутат парламента, заместитель председателя Демократической партии, был министром окружающей среды и министром юстиции. Палестрини — бывшая министр обеспечения равных прав. Они посетили Минск в минувшие выходные.

Орландо в своём аккаунте в фейсбуке описал свои впечатления от акции: "Мы встретили много людей, которые выступают против Лукашенко и требуют прекратить насильственные репрессии. Эти репрессии начались во время протестов против нарушений на выборах в августе этого года. Мы поговорили с жертвами этого насилия, женщинами и мужчинами, которые сильно пострадали, но не отступили от своей борьбы. Мы выразили им солидарность итальянских демократов".

Итальянский политик считает необходимым прервать молчание в европейских СМИ по поводу ситуации в Беларуси. Он призвал мобилизовать институты демократических стран, чтобы помочь мирной и демократической эволюции Беларуси.
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