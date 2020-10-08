Как сообщает информационный сервис МВД, белорусский журналист разыскивается по статье УК. При этом ведомственный портал указывает, что Протасевич находится в Минске, однако известно, что последние годы он жил в Польше, где расположен офис Nexta.





Напомним, 20 сентября журналист покинул телеграм-проект из-за разногласий с его создателем — Степаном Путилой (с августа также разыскивается МВД РФ). Как уже сообщалось ранее, в розыск на территории России объявлена участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская.



