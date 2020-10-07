Столтенберг подчеркнул, что все страны НАТО поддерживают независимую и суверенную Беларусь. «И Минск, и Москва, должны уважать право беларусского народа самостоятельно определять свое будущее посредством инклюзивного политического диалога», – заявил он на совместной пресс-конференции после встречи, пишет REFORM.by





Генсек альянса добавил, что все страны НАТО сожалеют о решении беларусских властей сократить дипломатическое присутствие стран альянса в Минске и считают его безосновательным.





«Мы призываем Минск пересмотреть свое решение», – заявил Столтенберг.





Напомним, 2 октября Минск потребовал заявил об отзыве своих послов в Польше и Литве для консультаций и потребовал эти страны сделать то же самое, а также потребовал сократить штат посольств Литвы и Польши в Беларуси. На 7 октября из Беларуси для консультаций в свои страны отбыли послы Литвы, Польши, Германии, Эстонии и Латвии.