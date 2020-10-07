Gazeta Wyborcza: Беларусь - не Кыргызстан

Белорусы завидуют успеху протестов в Кыргызстане / facebook.com/DyakovaAnastasiyaD





Около 10 тысяч киргизов за одну ночь захватили важнейшие здания в столице Кыргызстана и добились отмены результата сфальсифицированных парламентских выборов. В отставку подали премьер-министр, председатель парламента, мэры крупнейших городов.





Пошатнулась власть президента Сооронбая Жээнбекова. Из тюрем вышли оппозиционные политики во главе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. На такой киргизский "блицкриг" с нескрываемой завистью смотрят тысячи граждан Беларуси, которые уже второй месяц выходят на улицы, - пишет Gazeta Wyborcza.





"Почему белорусы не могут освободиться от Александра Лукашенко? Потому что у нас нет столько киргизов", - шутят белорусы в интернете.





Абсолютно разные системы

Сторонники силового противостояния ОМОНу и другим силовым службам Беларуси получили новый аргумент в пользу своей позиции. Указывая на Кыргызстан, они отмечают эффективность насильственных протестов. Но у событий в Кыргызстане и Беларуси лишь одна общая черта: в обеих странах на улицы вышли люди, возмущенные фальсификацией выборов. Больше их ничего не объединяет.





Поэтому боевые и радикальные киргизы лишь на первый взгляд кажутся хорошим примером для белорусов. Их страны и политические системы коренным образом отличаются.





Беларусь - это классический авторитаризм, который тщательно строил режим Лукашенко на протяжении 26 лет. Им руководит единая властная вертикаль, надежно подкрепленная лояльными спецслужбами и армией. Кыргызстан же стал единственной демократией в Центральной Азии. Авторитаризм не смог здесь пустить такие глубокие корни, как в Беларуси.





Три революции в Кыргызстане

Киргизы уже валили власть с помощью уличных протестов. Тюльпановая революция 2005-го и апрельская революция 2010-го года заставили коррумпированных президентов бежать за границу. Правоохранительные органы хорошо помнят, какое наказание их ждет за репрессии против мятежного народа.





Читайте такжеВыборы в Кыргызстане: журналисты показали, что творилось в первую ночь протестов (видео)Киргизская оппозиция всегда побеждала из-за отсутствия консолидации правящих элит. Разделение общества на семейные кланы, а также разделение страны на север и юг горами привели к тому, что ни чиновники, ни силовики никогда не были монолитными структурами. В условиях политического кризиса быстро начиналась эрозия государственного аппарата. А локальные знакомства, кровная или региональная принадлежность всегда имели большее значение, чем взгляды или политические конфликты. Случалось, что в решающих политических голосованиях политики поддерживали не партийных коллег, а лидеров своего клана или земляков.





Третья революция, которую называют ночной или молниеносной, показала, прежде всего, слабость киргизского государства, которое с одной стороны прибегает к фальсификациям выборов, а с другой - падает на колени при первых проявлениях массового недовольства.





Дальняя дорога к цели

Но дает ли народный протест в Кыргызстане основания с оптимизмом думать о будущем страны? Из-за ограбления правительственных домов, атак на частные золотые шахты и попытки взятия их под контроль, сведения личных счетов с помощью уличного насилия, в киргизском интернете с большим оптимизмом обсуждают протесты в Беларуси.





"Видите, как они там цивилизованно протестуют! Там на улицах 100 тысяч человек, и везде порядок. А у нас 5 тысяч и порядка нет.(...) Создается впечатление, что на их фоне мы какое - то средневековое общество", - пишут пользователи из Кыргызстана.









"Наказание власти за попытку фальсификации парламентских выборов - это, очевидно, положительная цель. Проблема заключается в том, что кроме этого ни одного оптимистического послания третья киргизская революция не несет. А появление нескольких альтернативных и враждебных друг к другу ячеек власти доказывает, что кроме быстрого устранения ответственных за фальсификации чиновников урегулирования нынешнего кризиса займет еще много времени.





А потому сегодня Беларусь и Кыргызстан еще одинаково далеко до целей, которые люди поставили себе, выходя на уличные протесты.





Выборы и протесты в Кыргызстане