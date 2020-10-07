В штабе Тихановской прокомментировали ее оглашение в розыск в РФ

Сегодня стало известно, что Тихановскою объявили в России в федеральный розыск / фото REUTERS





В штабе Светланы Тихановской сказали, что не слышали об оглашении белорусской оппозиционерки в российский розыск.









По их заверениям, Тихановская не была уведомлена о ситуации.





"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", - заявили в штабе Тихановской.





Ранее стало известно, что Тихановскою объявили в России в федеральный розыск.





«Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Беларусью. Согласно ему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране», - отметил источник.





Примечательно, что пару дней назад Тихановская заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко.



