В штабе Тихановской прокомментировали ее оглашение в розыск в РФ
В штабе сказали, что ничего не слышали об этом.
Сегодня стало известно, что Тихановскою объявили в России в федеральный розыск / фото REUTERS
В штабе Светланы Тихановской сказали, что не слышали об оглашении белорусской оппозиционерки в российский розыск.
Об этом сообщает "Интерфакс".
По их заверениям, Тихановская не была уведомлена о ситуации.
"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", - заявили в штабе Тихановской.
Ранее стало известно, что Тихановскою объявили в России в федеральный розыск.
«Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Беларусью. Согласно ему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране», - отметил источник.
Примечательно, что пару дней назад Тихановская заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко.
20:27 07/10/2020
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