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В штабе Тихановской прокомментировали ее оглашение в розыск в РФ

В штабе сказали, что ничего не слышали об этом.

Сегодня стало известно, что Тихановскою объявили в России в федеральный розыск / фото REUTERS

В штабе Светланы Тихановской сказали, что не слышали об оглашении белорусской оппозиционерки в российский розыск.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По их заверениям, Тихановская не была уведомлена о ситуации.

"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", - заявили в штабе Тихановской.

Ранее стало известно, что Тихановскою объявили в России в федеральный розыск.

«Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Беларусью. Согласно ему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране», - отметил источник.

Примечательно, что пару дней назад Тихановская заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко.
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