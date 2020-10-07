



"Мы глубоко обеспокоены задержаниями и похищениями оппозиционных лидеров. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в среду.





В Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.





18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.





Сама Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву.