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Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ

Суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе, передает корреспондент TUT.BY. Решение принимала судья Юлия Густыр.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, адвокаты Виктора Бабарико считают, что предъявленное обвинение нарушает право на защиту: из него не ясно, какие конкретно действия обвиняемого якобы образуют преступления, оснований для продления срока содержания под стражей нет и эта мера пресечения подлежит замене. Защита подала жалобу на постановление помощника начальника управления, старшего следователя по особо важным делам следственного управления КГБ Пакова от 10 августа 2020 года о продлении срока содержания под стражей Виктора Бабарико.

Жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, адвокаты ходатайствовали, чтобы Виктор Бабарико участвовал в нем по видеосвязи, ходатайство удовлетворено не было. Жалобу суд также отклонил.

— Жалобу оставить без удовлетворения. На постановление об оставлении жалобы без удовлетворения может быть подана в течение 24 часов жалоба в Минский городской суд, — заявила судья Юлия Густыр.
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