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Светлана Тихановская объявлена в розыск в России

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, она появилась в базе данных разыскиваемых граждан МВД РФ.

Светлана Тихановская объявлена в розыск в России
В примечании в базе данных МВД РФ указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Вероятнее всего, она была объявлена в межгосударственный розыск властями Беларуси.

Как сообщает sputnik.by, в Беларуси Светлана Тихановская проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении членов Координационного совета. В каком качестве - свидетеля или подозреваемой - не сообщается. 

В случае, если Светлана Тихановская появится на территории России, она будет задержана.

Светлана Тихановская принимала участие в выборах президента Беларуси. По данным Лондонского аналитического центра Chatham House она набрала 52,2% голосов, с учетом погрешности этот резульиаи может быть немного ниже 50%.

Однако белорусский ЦИК нарисовал победу Лукашенко с результатом 80%.

10 августа власти вынудили Тихановскую покинуть Беларусь. 

TUT.by напоминает, как это было. Тихановскую в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. 

На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно. Позже так и оказалось.

По словам Тихановской, она вернется в Беларусь, когда поймет, что ее семья и она будут на родине в безопасности.

Пока же Тихановская проводит встречи с европейскими и американскими дипломатами. 

29 сентября Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси. 

Через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета Светланой Тихановской встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.
"Белорусский партизан"
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