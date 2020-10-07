Светлана Тихановская объявлена в розыск в России

В примечании в базе данных МВД РФ указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Вероятнее всего, она была объявлена в межгосударственный розыск властями Беларуси.

В случае, если Светлана Тихановская появится на территории России, она будет задержана.

Однако белорусский ЦИК нарисовал победу Лукашенко с результатом 80%.

На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно. Позже так и оказалось.

По словам Тихановской, она вернется в Беларусь, когда поймет, что ее семья и она будут на родине в безопасности.





Пока же Тихановская проводит встречи с европейскими и американскими дипломатами.





29 сентября Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси.





Через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета Светланой Тихановской встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.