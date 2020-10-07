К Эдуарду Пальчису не пускают адвоката

















«С тех пор, как мы узнали, что Эдуард содержится на Окрестина, адвокатом было предпринято 4 попытки попасть к своему подзащитному: первого, второго, пятого и шестого октября. Марию Колесову-Гудилину не пускают, ссылаясь на коронавирус и на то, что «все кабинеты заняты». Письма от Эдуарда также не доходят.





Таким образом, мы до сих пор не имеем подтверждения, что он действительно находится на Окрестина, и не знаем, в каком он там состоянии», — пишет Виктория





Виктория Пальчис потребовала реализации права мужа на защиту и контакты с адвокатом.



