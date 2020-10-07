К Эдуарду Пальчису не пускают адвоката
«Вот уже 10 дней Эдуард Пальчис, по словам властей, находится в ЦИП на Окрестина. Однако подтверждений этому нет. За все это время его адвокату Марии Колесовой-Гудилиной ни разу не удалось увидеться и пообщаться с ним», — написала в соцсетях жена блогера Виктория Пальчис.
«С тех пор, как мы узнали, что Эдуард содержится на Окрестина, адвокатом было предпринято 4 попытки попасть к своему подзащитному: первого, второго, пятого и шестого октября. Марию Колесову-Гудилину не пускают, ссылаясь на коронавирус и на то, что «все кабинеты заняты». Письма от Эдуарда также не доходят.
Таким образом, мы до сих пор не имеем подтверждения, что он действительно находится на Окрестина, и не знаем, в каком он там состоянии», — пишет Виктория
Виктория Пальчис потребовала реализации права мужа на защиту и контакты с адвокатом.
17:21 07/10/2020
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