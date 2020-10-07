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Поротников - о главном ужасе для Лукашенко

Почему белорусские власти не побоялись пойти на дипломатический скандал со странами Евросоюза, объяснил «Белорусскому партизану» руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Поротников - о главном ужасе для Лукашенко
– После требований белорусских властей не только Литва и Польша, но и Германия, Латвия и Эстония отзывают своих послов из нашей страны. Почему Минск доводит ситуацию до дипломатического скандала, хотя мог бы этого и не делать с учетом нарастающей зависимости от России? 

– С этим можно согласиться, но давайте вспомним историю. 

2012 год: после отправки послов Польши и Евросоюза «для консультаций» в феврале из Минска выехали все европейские послы. Но уже в апреле они ровненько вернулись.

История с высылкой шведского посла Стефана Эрикссона: в ответ шведы выслали белорусских дипломатов. Это был август 2012 года, а в 2013 году опять все начало работать.

Предыдущая история свидетельствует, что с точки зрения официального Минска такой шаг не ведет к долговременному ухудшению отношений: они (дипломаты) все ровненько вернутся обратно.

Что в первую очередь интересует официальный Минск в отношениях с Западом? Доступ на его рынки. 

Очевидно, что сейчас по политическим факторам возможности по доступу к кредитному рынку и получению технической помощи резко уменьшились. А предыдущие высылки послов на торгово-экономические отношения не повлияли: торговля идет отдельно, политика – отдельно.

Поэтому с точки зрения Лукашенко ситуация выглядит таким образом: он демонстрирует свою силу, уверенность и самостоятельность. Ну а западники никуда не денутся – приползут обратно. Денег от этой ситуации он не потеряет. Заработать – не заработает, но и потерять не потеряет.

– Лукашенко когда-то сказал, что у европейских лидеров нет яиц. И сейчас мы видим, что ЕС составил скромный санкционный список из 40 фамилий, куда даже Лукашенко не включили. Почему Евросоюз так мягко ведет себя?

– Об этом надо спросить у еврочиновников, мне этот список тоже не нравится. Считаю, что он должен быть длиннее минимум раз в двадцать и более жестким.

Но, возможно, у ЕС есть какой-то расчет, который может базироваться на инсайдах, о которых мы не знаем. Мы же видим только то, что лежит на поверхности, не видим движения подо льдом.

Главный ужас и страх официального Минска теперь заключается в том, что Европа и Запад договорятся с Россией относительно транзита власти в Беларуси. Они уже были близки к этому после событий вокруг президентских выборов-2010. 

Сейчас Европа всеми силами дает знак, что Беларусь – это сфера влияния России и сюда она лезть не намерена. То есть посыл такой: убирайте Лукашенко и дальше делайте что хотите.

В принципе Москву это устраивает. Возможно, сейчас идет какой-то торг по формату транзита власти.
"Белорусский партизан"
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