Тихановскую в Кремле впервые назвали по имени. Готовы признать?

«Госпожа Тихановская не находится в Беларуси. Вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Она пребывает на территории Евросоюза, она активно путешествует по странам, она встречается с различными главами государств и правительств, которые, в свою очередь, считают нелегитимным действующего главу Беларуси».





Не будем разбираться, зачем Пескову пассаж про вынужденную эмиграцию Тихановской. Интереснее другое: ранее тот же Песков говорил о Тихановской «гражданка Беларуси». И только спустя два месяца протестов пресс-секретарь Путина озвучил имя национального лидера Беларуси.





Что всё это значит? Объясняет эксперт

По просьбе KYKY Ольга Кевере, стратегический директор iSANS, объяснила, как можно трактовать первое упоминание имени Светланы в Кремле:





«Насколько нам известно, ситуация в Беларуси является для Кремля источником большого дискомфорта, и это мягко говоря. Все, что пока пытался сделать Кремль в Беларуси, заканчивалось провалом – не получается расколоть общество, люди продолжают выходить на протесты. Кремль не понимает, что с этим делать, хотя, безусловно, освоение бюджета кремлевскими акторами в части пропаганды и партстроительства идет».





Ольга говорит, что сам факт звучания имени Тихоновской в Кремле пока мало значит для Беларуси. Но если его начнут повторять, ситуация может измениться: «Чтобы оценить значимость изменения отношения Кремля к Тихановской, нужно, безусловно, иметь повторяемость. Хотя из опыта с Навальным мы знаем, что на употребление его имени стоит фактически запрет – он для Путина «неназываемый».





Если в Кремле начнет повторятся имя Светланы, вот тогда будет о чем говорить. Это будет значить, что ею займутся не прокси, а «официальные операторы».





Поймите, любое повышенное внимание Кремля к Беларуси ничего хорошего для суверенитета страны не несет. Потому что в Кремле нет друзей беларусского суверенитета. Если там начнут часто упоминать Светлану, возможно, это будет означать начало новой игры, цель которой – все та же, оставить Беларусь в орбите России. Попробует ли Кремль для этого использовать Тихановскую – вопрос открый. Невозможно делать такие прогнозы на основе лишь одного высказывания Пескова».