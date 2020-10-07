



С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, за почти пять месяцев в стране заведено более 300 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.





Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, перечисляет ПЦ " Вясна ":





293 УК РБ (Массовые беспорядки) - “Весне” известны фамилии минимум 111 фигурантов дел по этой статье.





342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) - дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле ("дело Тихановского", либо "Гродненское дело", "дело 14 июля").





363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).





364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).





243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов) - по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.





Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.





Правозащитный центр "Весна" собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.





По состоянию на 6 октября собрано более 270 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 94 человека из этого списка уже признаны политическими заключенными.



