— Конечно, и работники, и депутаты могут отправиться на самоизоляцию на две недели, как это предусмотрено правилами. Это рабочий момент, — комментирует пресс-служба Палаты представителей газете “Белорусы и рынок”. — Он мог заболеть чем угодно, а с точки зрения санэпидемстанции, если бы была какая-то опасность, то уже бы вводились ограничения. Пока их нет — всё нормально. В штатном режиме работаем.





У нас существует масочный режим, ежедневные замеры температуры на входе в здание. Везде расставлены в публичных местах санитайзеры.





Кто является контактами первого уровня, в Палате представителей не отслеживали — этим тоже должна заниматься санэпидемстанция. Пресс-служба уточняет, что в последнее время депутаты в Овальном зале “соблюдают дистанцию”.





Раньше за двухместной “партой” сидело два человека, а теперь все по одному в шахматном порядке.





Как парламент будет работать без такого важного депутата, как Андрей Савиных,

который возглавляет комиссию по международным делам?



— Дело в том, что есть такое понятие — кворум голосования. То есть по каждому вопросу есть необходимый минимум участников для принятия решения. Этот кворум по ординарным законопроектам является 50 процентов плюс один голос.

Все 110 депутатов не часто собираются. Бывает такое, что кто-то в командировке или заболел, — комментирует пресс-служба Палаты представителей. — Но последние 15 лет у нас меньше 95 депутатов в принятии решений никогда не участвовало.





Что касается работы комиссии, то у Савиных есть три заместителя. Голосовать за него они не могут, но с выполнением других его функций справятся.





— Дело в том, что это у нас не первый случай. Мы не ведём точную статистику, но с весны переболели десятки человек. Не было никогда такого всплеска, который помешал бы нормальной работе Палаты представителей. Тем более что в весеннюю сессию мы ограничили количество заседаний, когда был пик коронавируса. Они проводились раз месяц.





Другие мероприятия, например заседания комиссий или международные встречи, перешли в онлайн-формат.