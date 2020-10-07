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Дмитриев: Игнорировать маразм, объединяться и защищать себя самим

Экс-кандидат в президенты – про дикое ноу-хау последних дней.



– МВД запретил надевать маски протестующим. Накануне в вечернем стриме депутат Мингорсовета Ольга Тесакова сказала: «Выбирая межу здоровьем людей и удобства работы «тихарей» МВД встало на сторону вторых», – пишет Андрей Дмитриев. – Это не первый раз, когда власть явно не на стороне людей. И мы знаем, что делать. Игнорировать маразм, объединяться и защищать себя самим.

Напомним, в воскресенье на марше в поддержку политзаключенных из колонок и громкоговорителей у стелы граждан предупреждали о том, что им запрещается скрывать свои лица под масками. В соцсетях пользователи возмущались: «А как насчет балаклав?».

Заметим, что о данном ноу-хау объявили после скачка заболеваемости коронавирусом.
Источник: gazetaby.info
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