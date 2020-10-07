Дмитриев: Игнорировать маразм, объединяться и защищать себя самим









– МВД запретил надевать маски протестующим. Накануне в вечернем стриме депутат Мингорсовета Ольга Тесакова сказала: «Выбирая межу здоровьем людей и удобства работы «тихарей» МВД встало на сторону вторых», – пишет Андрей Дмитриев. – Это не первый раз, когда власть явно не на стороне людей. И мы знаем, что делать. Игнорировать маразм, объединяться и защищать себя самим.





Напомним, в воскресенье на марше в поддержку политзаключенных из колонок и громкоговорителей у стелы граждан предупреждали о том, что им запрещается скрывать свои лица под масками. В соцсетях пользователи возмущались: «А как насчет балаклав?».





Заметим, что о данном ноу-хау объявили после скачка заболеваемости коронавирусом.