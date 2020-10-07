Шрайбман: Если бы украинские или кыргызские силовики вели себя как белорусские, их бы просто убивали
Политический обозреватель Артём Шрайбман отмечает два важных отличия протестов в Беларуси и Кыргызстане
"Многие уже написали про отличия протестов Беларуси и Кыргызстана. На поверхности лежат разная жесткость режимов, меньшая готовность их силовиков убивать и бить за интересы начальства, привычная для всех временность этого начальства, огромная роль региональных кланов в мобилизации, наконец - несколько успешных раз в собственной истории, когда улица решала.
Для меня интересны два других отличия, которые проявляются в коллективном бессознательном (или сознании?) протестующих.
Если бы кыргызские, армянские, украинские или грузинские силовики при таком соотношении сил в обществе - окопавшаяся власть меньшинства против еженедельных 100-200 тысяч от протестного большинства - вели себя так, как ведут белорусские, то в тех странах они бы получали ответ куда жестче деанона. Их бы убивали.
То, с каким упорством белорусы отказываются от ответного насилия, - феноменально.
Я не люблю слова "менталитет", потому что его как явления не существует, но за эту черту нашей массовой политической культуры я горд.
Победа через кровь, может, была бы и быстрой, но она легитимизирует именно такое отношение к идейным оппонентам на много лет вперед - вводит насилие как инструмент в обиход общества.
Соблазн вернуться к стрельбе и захвату зданий еще разок или не прекращать насилие и после победы революции - отрава для устойчивой демократизации. Собственно, Кыргызстан - неплохой пример.
Второе интересное отличие нас от кыргызов (а заодно Молдовы, Грузии и других стран, где происходили такие восстания) - там протестующие идут брать парламент. Его захват - кульминация, это как захват столицы на войне. Дальше сопротивляться режиму почти всегда бесполезно.
Философия жеста понятна. Парламент - народный, мы - народ, вы - самозванцы, пошли вон из нашего здания. В Минске Дом правительства (он же парламент и ЦИК) уже много лет никому не интересен. Даже в 2010 понадобились провокаторы, чтобы завести несколько десятков протестующих на битье стекол в этом доме.
Люди не воспринимают его как свой украденный законодательный орган. Власть так давно атрофировала саму память о парламентаризме и народном представительстве, что штурмовать это здание - примерно как штурмовать крытый Комаровский рынок. Во втором хотя бы есть что перекусить", - пишет Шрайбман
10:35 07/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение