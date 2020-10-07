



"Многие уже написали про отличия протестов Беларуси и Кыргызстана. На поверхности лежат разная жесткость режимов, меньшая готовность их силовиков убивать и бить за интересы начальства, привычная для всех временность этого начальства, огромная роль региональных кланов в мобилизации, наконец - несколько успешных раз в собственной истории, когда улица решала.





Для меня интересны два других отличия, которые проявляются в коллективном бессознательном (или сознании?) протестующих.

Если бы кыргызские, армянские, украинские или грузинские силовики при таком соотношении сил в обществе - окопавшаяся власть меньшинства против еженедельных 100-200 тысяч от протестного большинства - вели себя так, как ведут белорусские, то в тех странах они бы получали ответ куда жестче деанона. Их бы убивали.

То, с каким упорством белорусы отказываются от ответного насилия, - феноменально.

Я не люблю слова "менталитет", потому что его как явления не существует, но за эту черту нашей массовой политической культуры я горд.





Победа через кровь, может, была бы и быстрой, но она легитимизирует именно такое отношение к идейным оппонентам на много лет вперед - вводит насилие как инструмент в обиход общества.





Соблазн вернуться к стрельбе и захвату зданий еще разок или не прекращать насилие и после победы революции - отрава для устойчивой демократизации. Собственно, Кыргызстан - неплохой пример.





Второе интересное отличие нас от кыргызов (а заодно Молдовы, Грузии и других стран, где происходили такие восстания) - там протестующие идут брать парламент. Его захват - кульминация, это как захват столицы на войне. Дальше сопротивляться режиму почти всегда бесполезно.





Философия жеста понятна. Парламент - народный, мы - народ, вы - самозванцы, пошли вон из нашего здания. В Минске Дом правительства (он же парламент и ЦИК) уже много лет никому не интересен. Даже в 2010 понадобились провокаторы, чтобы завести несколько десятков протестующих на битье стекол в этом доме.



