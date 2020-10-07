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Демарш: Латвия и Эстония тоже отзывают своих послов

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска.

Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Напомним, дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября с требования МИД Беларуси к посольствам Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. 

МИД также предложил Варшаве и Вильнюсу отозвать для консультаций своих послов, работающих в Беларуси.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. 

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что «в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси». То есть речь идет не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС. 

6 октября Минск покинул и посол Германии.

Глава Представительства ЕС в Минске Дирк Шубель пока остается в белорусской столице. В Представительстве заявили, что ЕС едина в своей позиции в отношении ситуации в Беларуси.
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